Arkas Spor, yarın Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi’nde ilk 4 maçını kazanan Arkas Spor, 5. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.

Ligde sırasıyla Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne, Bingöl Solhanspor ve Altekma’yı set vermeden mağlup eden Arkas Spor, 4. haftayı 12 puan ve averajla lider geçti. Arkas Spor, 5. hafta mücadelesinde yarın saat 17.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, hızlı bir giriş yaptıkları ligdeki galibiyet serilerine Galatasaray HDI Sigorta ile 5 maça çıkarmak istediklerini belirtti.

İyi bir ekip olduklarını kaydeden Özden, "Bunu ilk 4 maçta skora yansıttık. Galatasaray HDI Sigorta karşısında da galibiyeti hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

