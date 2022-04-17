Arkas Spor, yarın Halkbank'a konuk olacak

İZMİR (AA) - Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Halkbank'la karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, Halkbank'ı eleyerek finale yükselmek istediklerini belirtti. Bunun için ellerinden geleni yapacaklarını bildiren Özden, "Güzel bir play-off serisi bizi bekliyor. Son sayıya kadar en iyisi için mücadele edeceğiz. Umarım finale yükselen taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçı yarın saat 15.00'te Başkent Voleybol Salonu'nda başlayacak. İkinci müsabaka 21 Nisan Perşembe günü İzmir’de, gerekirse 3. ve son maç 24 Nisan Pazar günü Ankara’da oynanacak.

