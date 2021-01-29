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Arkas Spor'un konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor

29.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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Arkas Spor'un konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor

İZMİR (AA) - Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta mücadelesinde yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde normal sezonun sonuna yaklaştıklarını hatırlattı.

Her maçın, her puanın büyük önem taşıdığını bildiren Özden, "Kalan tüm maçları kazanarak sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında da iyi bir voleybol ve galibiyetten başka düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksindeki Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşması saat 15.00'te başlayacak.

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