Arkeoloji Günleri’nde Başkan Tarhan’a teşekkür plaketi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a, ‘Arkeoloji Günleri’nin açılış töreninde, katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Başkan Tarhan, İçel Sanat Kulübü tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen ’Arkeoloji Günleri’nin açılış törenine katıldı. Mezitli Belediyesi Amfitiyatro’da gerçekleştirilen programda, pandemi nedeniyle sosyal mesafeli oturma düzeni uygulanırken, maske takılması zorunlu kılındı. Tarihi ve kültürel çalışmalara vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Tarhan’a plaket verildi. Felsefeci, gök bilimci ve şair Aratos’un anıt mezarının gün yüzüne çıkması nedeniyle maddi destekte bulunan Mersin Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odası’na teşekkür eden Başkan Tarhan, destekçilere üzerinde Soli Pompeiopolis fotoğrafı bulunan gravürlü tabak hediye etti. 3 bin yıla yayılmış medeniyetlerin üst üste gelmiş kalıntılarından oluşan Antik Liman Kentinin tanıtılması konusunda caba sarf ettiğini dile getiren Başkan Tarhan, yaptığı konuşmada Mezitli’nin tarihi ve kültürel zenginliklerinden bahsetti.

"Kazı çalışmalarına destek veren sivil toplum kuruluşlarının çoğalması gerekiyor"

Yapılan desteklerin kazı çalışmalarını uzattığını dile getiren Başkan Tarhan, “Aratos’un mezarının gün yüzüne çıkabilmesi için olabildiğince mücadele veriyoruz. Kültür Bakanlığının ve belediyemizin desteği ile kazımızı belirli bir noktaya getirdik. Ancak maalesef bu yeterli olamadı. Kamuoyu oluşturmaya çalıştık. Daha önce kentimizde örneği görülmemiş bir biçimde bu sene ilk defa Mersin Ticaret Sanayi Odası’nın, Ticaret Borsası’nın ve Deniz Ticaret Odası’nın destekleri oldu. Bu desteklerle çalışmaları uzatmış olduk. İstiyorum ki, Mersin’deki tüm sivil toplum kuruluşları, iş adamları buraya destekte bulunsun. Sadece hükümetin kaynağı ile bir sonuca ulaşmamız maalesef uzun zaman alacaktır. Çağrımıza duyarlılıklarını göstererek, destek olan STK’larımıza ve arkeolojinin tanımına destek olan böylesi güzel bir etkinlik düzenledikleri için İçel Sanat Kulübüne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

