Arkeopark projesi çalışması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 2005 yılında yapılan kazı sonucu ortaya çıkan mozaiklerin, Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Çalışmalar sonunda kilisenin apsis bölümüne ulaşan kazı ekibi 2 adet mezar ile, mozaiklerde fil, aslan, geyik, tavus kuşu, koç figürleriyle karşılaştı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, kazı çalışmalarına devam ederek, ilçenin tarihi, kültürel ve turistik değerlerine sahip çıkacaklarını belirtti. Başkan Biçer, “Belediyemiz tarafından yapılması planlanan mozaikli ev arkeopark projesinin değerlendirilmesi amacıyla, Kütahya Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Bölge Toplantısı yapıldı. Kurul Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık’ın başkanlığındaki toplantı ilçemiz Karşıyaka Mahallesi’nde yer alan mozaikli ev alanında gerçekleştirildi. Verimli geçen toplantının, arkeopark projesinin Simav’a kazandırılması adına önemli bir adım oldu. Simav’ın tarihi ve kültürel değerlerinin turizme kazandırılması adına yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

