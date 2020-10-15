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Armada Kayak ve Snowboard Kulübü’nden Hatay’a 100 fidan

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.10.2020 13:16 | Son Güncelleme

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Hatay’da çıkan orman yangınında yok olan ormanların yeniden inşası için fidan bağışında bulundu.Konuya ilişkin açıklama yapan Kulüp Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu, “Tabiat insanın en değerli varlığı.

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü’nden Hatay’a 100 fidan

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Hatay’da çıkan orman yangınında yok olan ormanların yeniden inşası için fidan bağışında bulundu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kulüp Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu, “Tabiat insanın en değerli varlığı. Maalesef biz insanlar tabiatı gereği gibi koruyamadık. Geçtiğimiz günlerde Hatay’da en değerli varlıklarımızdan olan ormanlarımız kül oldu. Yaklaşık 400 hektar alan yangınla birlikte yok oldu. Biz Armada Kayak ve Snowboard Kulübü olarak cüzi de olsa bu yanan ormanlarımızın yeniden inşası için fidan bağışında bulunduk. İnşallah ilerleyen süreçte bu bağış kampanyasını daha organize bir biçimde daha yüksek miktarların olacağı şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Yönetim Kurulu olarak bu ormanlık alanın acilen inşası için en hızlı şekilde bu bağışı yapıyoruz. Sporcu kardeşlerimizin ve yönetim kurulumuzun bir an önce bu bağışı yapma isteği bunda etken oldu. Bu duyarlılık bizleri oldukça memnun etti” dedi. Türkmenoğlu, kulüp olarak sadece reaktif değil proaktif bir yaklaşımla çevrenin yeşillendirilmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi ve “Bugün sadece bu yangın sebebiyle bu yaklaşımı göstermiyoruz. Öncelikli hedefimiz spor yaptığımız en önemli alanlardan birisi olan Erciyes’imizin ağaçlandırılması için bir takım projeler üzerinde çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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