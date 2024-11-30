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  4. Armağan Çağlayan'ın acı günü! Vefat eden başhekim çocukluk arkadaşı çıktı! Veda paylaşımı duygulandırdı....

Armağan Çağlayan'ın acı günü! Vefat eden başhekim çocukluk arkadaşı çıktı! Veda paylaşımı duygulandırdı....

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.11.2024 17:33
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Geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı Metin Aralot'ı kaybeden Armağan Çağlayan şimdi de çocukluk arkadaşının ölümüyle sarsıldı. Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt'un arkadaşı olan Çağlayan, sosyal medya hesabında veda paylaşımıyla duyurdu.

Armağan Çağlayan'ın acı günü! Vefat eden başhekim çocukluk arkadaşı çıktı! Veda paylaşımı duygulandırdı....

Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt cumartesi sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Bozkurt, İstanbul Etiler'de bulunan evinin yakınlarında yolda yürürken aniden yere yığıldı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

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ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÇIKTI!

Bu ani ölüm yakınlarını sarsarken acı detay da sonradan ortaya çıktı. Armağan Çağlayan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Başhekim İsmail Bozkurt'un çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi.

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Çağlayan, "Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum sanırım. Yakın arkadaşlarım bir bir beni bırakıp gidiyor. Önce Metin, şimdi İsmail. İkisi de kalp krizi. Amerikan Hastanesi’nin başhekimi İsmail Bozkurt. Çocukluk arkadaşım. Sağlıklı beslenen, içki sigara içmeyen her gün kilometrelerce yürüyen İsmail. Sabah yürüyüşünde hayata ve bize veda etti.zor zamanlar. Nur içinde uyu arkadaşım… Yattığın yer incitmesin …" sözleriyle arkadaşına veda etti.

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Ünlü isim geçtiğimiz aylarda da yakın arkadaşı Metin Aralot'ı ani bir şekilde kaybetmişti. Veda paylaşımıyla herkesi duygulandırmıştı.

Duygulandıran veda! 'İsteğini yerine getirebilir miyim bilmiyorum' Duygulandıran veda! 'İsteğini yerine getirebilir miyim bilmiyorum'
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Armağan Çağlayan
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