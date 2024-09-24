MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Armağan Çağlayan'dan yakın arkadaşı Metin Arolat'a duygulandıran veda! 'İsteğini yerine getirebilir miyim bilmiyorum'

Armağan Çağlayan'dan yakın arkadaşı Metin Arolat'a duygulandıran veda! 'İsteğini yerine getirebilir miyim bilmiyorum'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
24.09.2024 16:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Sahnede şarkı söylerken aniden fenalaşan yaşındaki Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanatçı, İzmir'de toprağa verildi. Armağan Çağlayan, Metin Arolat'ın vefatından sonra sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımla yakın arkadaşına veda etti. Metin Arolat'ın vasiyet niteliğindeki sözleri ise dikkat çekti.

Armağan Çağlayan'dan yakın arkadaşı Metin Arolat'a duygulandıran veda! 'İsteğini yerine getirebilir miyim bilmiyorum'

Hit şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Metin Arolat 52 yaşında hayata gözlerini yumdu. İstanbul Kozyatağı'nda bir mekanda sahne aldığı sırada aniden fenalaşan Arolat, kalp krizi sonucu vefat etti. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de cenazesi gerçekleşen Arolat'a yakın arkadaşı Armağan Çağlayan'dan veda paylaşımı geldi.

DUYGULANDIRAN VEDA PAYLAŞIMI

Ekran görüntüsü 2024-09-24 164352

Metin Arolat ile birlikte verdiği pozu paylaşan Armağan Çağlayan, "Bir telefon haberiyle hayattaki her şey anlamını yitirdi. Her şey. Derin bir boşluk duygusu. Sanki içi su dolu bir balonmuşum gibi. Sadece savruldum. Delirecekmişim gibi hissettim. Öyle bir çaresizlik duygusu. Sanki her şey şakaymış gibi. Uykunun arasında gelen telefon rüyaymış gibi. Keşke öyle olsaydı! Rüya olmadığı gerçeğiyle dün mezarlıkta yüzleştim. Artık başım sıkıştığında arayacağım, beraber klipler çekip eğlenmeyeceğimiz, O’nun şarkılar besteleyip, şarkı sözleri yazıp bana atmayacağı, arabayla tatile gitmeyeceğimiz , beni görüntülü arayıp 'hangisini giyeyim?' diye sormayacağı, deniz kenarında oturup balık yemeyeceğimiz, benim içki onun meşrubat içtiği yemekleri yiyemeyeceğimiz, Onu zorla evden çıkartıp yemeğe götüremeyeceğim, benim her gösterime bana yer ayırtmayacağı, seyrettiği cinayet filmlerini heyecanla anlatmayacağı , 'kuzum nasılsın?' diye telefon etmeyeceği, montaj sabahlarında 'yine çok börek yedim' diye hayıflanmayacağı, beraber avaz avaz arabada şarkılar söyleyemeyeceğimiz gerçeğiyle yüzleştim! Çok mutsuzum... içimin bir yerlerinden koskocaman bir şey koptu. İçimde kocaman bir boşluk duygusu var. Hüzün. Mutsuzluk. Daha şimdiden kocaman bir özlem. Çaresizlik... "

'BUNU YERİNE GETİREBİLİR MİYİM BİLMİYORUM'

Ekran görüntüsü 2024-09-24 164555

Ünlü isim, sözlerini "Ama sıklıkla derdi ki 'sakın arkamdan yas tutmayın. Sakın!' Şimdi bunu yerine getirebilir miyim diye deneyeceğim. Ama başarabilecek miyim bilmiyorum. Seni çok özleyeceğim Metin… Hatta şimdiden özledim. Dünyada kötülük bilmeyen bir insan olduğun için iyi bir yerlerde olduğunu biliyorum. Bir gün tekrar görüşeceğiz. Seninle ilgili böyle bir kelime kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama hoşçakal" diyerek bitirdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Metin Arolat
En Çok Okunan Haberler
Polis katilinin annesi isyan etti: Gidin bunu herkese söyleyin!

Polis katilinin annesi isyan etti: Gidin bunu herkese söyleyin!

Zamanında 120 bin TL'ye aldı... Şimdi paha biçilemiyor!

Zamanında 120 bin TL'ye aldı... Şimdi paha biçilemiyor!

Bir acı haber daha! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

Bir acı haber daha! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor!

Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor!

Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda bulundu hemen incelemeye alındı

Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda bulundu hemen incelemeye alındı

Uyurken yüz binlerce liraları gitti 'Hayatım bir gecede mahvoldu'

Uyurken yüz binlerce liraları gitti 'Hayatım bir gecede mahvoldu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.