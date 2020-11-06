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Arnavutköy Kaymakamı Odabaş’tan korona virüs denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.11.2020 22:32 | Son Güncelleme

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda işyerlerini ziyaret ederek denetim yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada paket servis hariç lokanta, kuaför, düğün salonu, havuz, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri işyerlerinin korona virüs tedbirleri kapsamında saat 22.00’de kapanacağını kaydetmişti.

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda işyerlerini ziyaret ederek denetim yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada paket servis hariç lokanta, kuaför, düğün salonu, havuz, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri işyerlerinin korona virüs tedbirleri kapsamında saat 22.00’de kapanacağını kaydetmişti. Karar kapsamında Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, bazı işyerlerinin bu karara uymadığı görülmüştü. Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, beraberindeki ekipler ile birlikte işyerlerini gezerek denetim yaptı. Kaymakam Odabaş, ziyaret ettiği işyerlerinde korona virüse karşı alınan tedbirleri hatırlatarak, çalışanlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimler kapsamında Arnavutköy’de bulunan Karlıbayır Kapalı Pazarı’nı da ziyaret eden Kaymakam Odabaş, pazarda tezgah açan pazarcı esnaflarının HES kodu alarak pazara giriş yaptıklarını, temaslı olan veya testi pozitif olan pazarcı esnafları hakkında ise pazara gelmeleri halinde işlem yapıldığını kaydetti.

“Herkes kurallara uyarsa korona virüs olmaz”
Denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kemal Çelik, “Herkes kurallara uyarsa korona virüs olmaz. Sen maske takmadığın zaman cezasını ben çekiyorum. Sen maske takmayınca biz evde kalıyoruz. Kendi sağlığımız için dikkat ediyoruz. İnşallah bir an önce kurtuluruz” ifadelerini kullandı.

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