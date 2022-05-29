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Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk gölde boğuldu

29.05.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk gölde boğuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de, arkadaşlarıyla göle giren 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğuldu.

Arnavutköy Bolluca'da arkadaşlarıyla yüzmek için Cennet Gölü'ne giren Suriye uyruklu Ali Lavan (13) bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve polis dalgıçlar gölde arama çalışması başlattı.

Göldeki çalışmalar sonucunda bulunarak sudan çıkarılan Lavan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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