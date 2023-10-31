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Arnavutköy’de 2 çocuk silahlı saldırıya uğradı: Polis her yerde saldırganı arıyor

31.10.2023 10:27 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de biri 14 diğeri 15 yaşında olan 2 çocuk, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İddiaya göre olayın, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kardeşi ile kavga etmeleri nedeniyle gerçekleştiği öğrenilirken kurşunların hedefi olan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, mahallede bulunan bir parkın yan sokağında yürüyen B.M.K. (15) ve S.Y.B. (14) motosiklet ile olay yerine gelen ve isminin K.V. olduğu öğrenilen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında kurşunların hedefinde olan 2 çocuk yaralanarak yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yer ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı. Çocukların tedavileri devam ederken polis ise her yerde saldırganı arıyor.

MAHALLELİ KAÇIŞTI, TABURELER SAĞA SOLA DEVRİLDİ

O esnada sokakta oturan mahalle sakinleri ise silah seslerinin duyulmasının ardından sağa sola kaçıştı. Panik anlarında taburelerin devrildiği, bardaklarda çayın ve masada çekirdeklerin kaldığı görüntülendi.

Kardeşiyle kavga etmiştik
Yaralı çocukların hastanede alınan ilk ifadesinde olayın saldırıyı gerçekleştiren kişinin kardeşi ile kavga etmeleri nedeniyle gerçekleştiği beyan edilirken polis ekipleri olayın nedeni ve saldırganın yakalanmasıyla alakalı çalışmasına devam ediyor.

“KOŞUP BAKTIK GERÇEKTEN VURULMUŞ”

Mahalle sakinlerinden Murat Oduncu yaşananlar ile ilgili, “Biz balkonda oturuyorduk çocuğun yerde yattığını gördük ne oldu diye sorduğumda vurulduğunu söyledi biz koştuk baktık gerçekten vurulmuş polis ve ambulansı aradık. 2 kişi vurulmuştu biri aşağıda diğeri de burada yere düşmüştü ben ekiplere haber verdim. Çocuk iyiydi ama aşağıdaki biraz kötüydü ağlıyordu” şeklinde konuştu.

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