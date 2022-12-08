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Arnavutköy’de arabayla çarpılarak ölen köpeğin sahibi konuştu

08.12.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de hafif ticari araç sürücüsü yolda duran köpeğe çarparak üzerinden geçti.

Köpeğin sahibi Gamze Demircioğlu, "Ben bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Olay 2 Aralık tarihinde Arnavutköy’e bağlı Tayakadın Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulldog cinsi köpeğini babasına ait eve bırakan Gamze Demircioğlu, gün içerisinde köpeğin kaybolduğunu fark etti. Ailesiyle birlikte 1 gün boyunca köpeği arayan ve bulamayan Gamze Demircioğlu, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında komşularının ezdiğini gören aile, komşu C.G.’ye giderek Taci isimli Bulldog cinsi köpeği görüp görmediklerini sordu. Köpeğe çarparak öldüren C.G. görmediğini söylemesi üzerine aile, jandarmaya giderek şikayette bulundu. Taci isimli Bulldog cinsi köpeğin sahibi Gamze Demircioğlu, köpeğe çarpan C.G.’nin en ağır cezayı almasını istedi.

"BEN BU ADAMIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Yaşadığı olayı anlatan Gamze Demircioğlu, "Ben kiracı olarak burada yaşıyorum ve apartmanda oturduğum için köpeği istemediler. Bende babamın yeri müsait diye Arnavutköy’e götürdüm bıraktım. Her hafta ben köpeğimin yanındaydım. Köpek demeyeceğim ben onu ailemden birisi olarak gördüğüm için köpek gibi değildi. Bizim için önemliydi Taci. Taci’nin kaybolduğunu görünce abim kamera kayıtlarına bakmış. Komşusunun ezdiğini görüyor ve kapısına gidiyorlar. Köpeği görüp görmediklerini soruyorlar. O da ’görmedim’ diyor. Abim de bu sefer köpeği ezdiğini kamera görüntülerinden gördüğünü söylüyor. Adam da ’ezdim ama farketmedim’ diyor. Ertesi gün kamera görüntülerinin topladık. Jandarmaya şikayetçi olmaya gittik. Şikayette bulunduk. Ben bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum. Saldırgan bir köpek değildi. Sadece apartmanda oturduğum için havlıyordu ve uygun görülmedi. Bu yüzden babama bıraktım. Ben ayın 2’sinden beri gece gündüz uyku uyuyamıyorum. Ben sesimi duyurmaya çalışıyorum. Taci’nin sesini duyurmaya çalışıyorum. Videolarda da gözüküyor. O can çekişmek ona yakışmadı. Öyle ölüm ona yakışmadı. Ben yardım istiyorum. 3 aylıkken almıştım onu. 1 yıldır bizimleydi" diye konuştu.

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