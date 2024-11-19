Arnavutköy'de bir okula silahla ateş açıldı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Cangül Sokak'taki bir özel okula dün gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Sabah sınıfları gezen rehber öğretmen ikinci kattaki bir sınıfın penceresinin kırıldığının fark ederek, durumu okul yönetimine bildirdi. Bunun üzerine sınıfta yapılan aramada akıllı tahtanın köşesinde fişek çekirdeği bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede, merminin sınıfın penceresinden girerek tavana zarar verdiği tespit edildi.

Okulun kurucu müdürü S.T, polis ekipleriyle yaptığı görüşmede, sabah saatlerinde yabancı bir ülkeye ait telefon numarasından kendisine tehdit içerikli mesaj atıldığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis ekiplerinin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.