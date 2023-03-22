YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Arnavutköy’de boş arsadaki yüzlerce karınca yuvası görenleri şaşkına çevirdi

Arnavutköy’de boş arsadaki yüzlerce karınca yuvası görenleri şaşkına çevirdi

22.03.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de mahalle arasında bulunan boş arsa üzerinde oluşan yüzlerce karınca yuvası görenleri şaşkına çevirdi.

Haraççı Mahallesi’nde binaların arasında çocukların futbol oynadığı arsada oluşan yüzlerce karınca yuvasını gören mahalle sakinleri şaşkına döndü. Arsa üzerinde oluşan yüzlerce yuva görüntülenirken uzun süredir mahallede yaşayan Tekin Yılmaz, "Burada çocuklar top oynuyordu, top oynadıklarında eziyorlar bunlar karınca yuvası ama karıncaları göremiyoruz tabii ki. Bu aralar doğada böyle ilginç şeylerle karşılaşıyoruz sanırım daha da karşılaşacağız. Ben daha önce büyük tümsekler halinde görüyordum, ilk defa böyle gördüm" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suların çekildiği Terkos Gölü’nde ortaya çıkan tarihi yol havadan görüntülendiSuların çekildiği Terkos Gölü’nde ortaya çıkan tarihi yol havadan görüntülendi
Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç 547 bin olduBalıkesir’de trafiğe kayıtlı araç 547 bin oldu
Sivas’ta yaşlı nüfus artıyorSivas’ta yaşlı nüfus artıyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Mart Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
13:16
İkindi
16:41
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Mart Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Ataşehir Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.