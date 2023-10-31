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Arnavutköy’de çatı katında korkutan yangın

31.10.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Alev alev yanan çatı katı cep telefonu ile görüntülendi.
İmrahor Mahallesi Cennetkuşu Sokakta bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 20.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmeye yönelik çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında herhangi yaralanan olmazken daire sakinleri geçirdikleri panik sonucunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yangının ilk çıkış anlarında çatı katına hızla yayılması ve alevlerin yükselmesi cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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