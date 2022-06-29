Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturarak trafiği aksatan 6 sürücüye ceza uygulandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyu oluşturup trafiği aksatan 6 sürücüye para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı basın yayın kuruluşlarında düğün konvoyunun yolun bir şeridini kapatarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ve oyun oynadıkları anların görüntüsünün yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerde, trafiği aksatan araç sürücüleri Turan T, Önder Ö, Haki K, Yunus B, Emin B. ve Fatma Nur A. tespit edildi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun yolcu indirme kurallarına uymamak, taşıt yolu üzerinde yasaklanan yerde duraklamak, yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları maddeleri gereğince toplam 3 bin 528 lira para cezası uygulandı.



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