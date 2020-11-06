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Arnavutköy’de hareketli anlar: Polis bacağından vurarak etkisiz hale getirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.11.2020 09:30 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de elindeki bıçakla önce çevreye korku dolu anlar yaşatan daha sonra ise polisin üzerine yürüyen kişi, elindeki bıçağı bırakmayınca polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Arnavutköy’de hareketli anlar: Polis bacağından vurarak etkisiz hale getirdi

Arnavutköy’de elindeki bıçakla önce çevreye korku dolu anlar yaşatan daha sonra ise polisin üzerine yürüyen kişi, elindeki bıçağı bırakmayınca polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Olay, 31 Ekim günü gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Kuyubaşı Sokakta yaşandı. Elinde bıçakla bağırarak sokakta bulunan binaların kapısına dayanıp etrafa tehditler saçan şahıs, vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı elindeki bıçağı bırakması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Şahıs ise elindeki bıçağı bırakmayarak zaman zaman polislerin üzerine doğru yürüdü. Polis ekipleri ikna olmayan ve kendilerine doğru gelen şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri, daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan K.Y’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Arnavutköy Devlet Hastahanesine götürdü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan K.Y. daha sonra tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, polislerin K.Y.’yi bıçağı bırakması konusunda sürekli uyardığı görülüyor. Bıçağı bırakmamakta ısrar eden K.Y.‘yi defalarca uyaran polisler, şahsın kendilerine doğru saldırıda bulunması üzerine ateş ederek şahsı ayağından vurdu.

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