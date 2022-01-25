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Arnavutköy'de İHH ekiplerince hastaneye ulaştırılan diyabet hastası yaşamını yitirdi

25.01.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de İHH ekiplerince hastaneye ulaştırılan diyabet hastası yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de araçla yolda mahsur kalınca İHH İnsani Yardım Vakfı ekiplerince hastaneye ulaştırılan diyabet hastası, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, böbrek yetmezliği ve diyabet rahatsızlığı olan bir kişi, komşusunun aracını alarak, eşi, oğlu ve damadıyla hastaneye gitmek üzere yola çıktı.

Araç, Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ne geldiğinde, kar yağışından dolayı sürücülerinin terk ettiği arabalar yüzünden daha fazla ilerleyemedi.

Hasta araçta fenalaştı, yakınları da bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada yolda kalanlara yiyecek-içecek dağıtan İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, ailenin yardımına koştu.

Arazi aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülen hasta, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

- ''Bizi üzen şey, hastayı kaybetmek oldu''

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekibinden Mücahit Edkü, yolda mahsur kalanlara yardım dağıttıkları sırada 65 yaşlarındaki bir kişinin aracında fenalaştığını gördüklerini söyledi.

Hemen yardımcı olduklarını anlatan Edkü, şöyle devam etti:

''Eşi, oğlu ve damadıyla hastaneye gitmeye çalışıyorlardı. 'Babam ölüyor' diye bağırdılar, biz de müdahale ettik. Şeker hastası olduğunu, böbrek yetmezliği bulunduğunu söylediler. Yardım istedik, kimse gelmeyince arazi aracımızla 30-45 dakika gibi bir sürede hastaneye yetiştirdik. Hasta kendinde değildi. Hastanede yapılan müdahaleden sonra hayatını kaybettiğini öğrendik. Hastaneye gitmek için komşularının arabasını almışlar ama yollardaki gereksiz parklar yüzünden ilerleyememişler. Bizi üzen şey, hastayı kaybetmek oldu.''

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