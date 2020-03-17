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Arnavutköy’de işletmeler denetlendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.03.2020 13:36 | Son Güncelleme

Arnavutköy Belediyesi ilçe genelinde korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan işletmelerde denetlemelerde bulundu.

Arnavutköy Belediyesi ilçe genelinde korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan işletmelerde denetlemelerde bulundu. Yapılan denetlemelerde uyarıya rağmen kapatılmayan işletmelere tebligat yazıldı.
İçişleri Bakanlığı korona virüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek bir genelge yayınlayarak AVM ve lokanta dışındaki işletmelerin geçici olarak kapatılması kararını aldı. Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri de bu kapsamda ilçedeki işletmelere denetlemeler gerçekleştirdi. Kahvehane, kafeterya, düğün salonu ve sinema gibi yoğunluğun fazla olduğu yerleri denetleyen zabıta ekipleri, alınan kapatılma kararına rağmen açık tutulan işletmelere tebligat yazarak kapattı. Ekipler, İçişleri Bakanlığı’nın ikinci bir açıklamasına kadar işletmelerini kapalı tutmaları konusunda esnaflara uyarılarda bulunarak, denetimin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ifade etti.

“Genel olarak baktığımızda bu karara uyulduğunu görüyoruz”
Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürü Ekrem Baltacı, “Korona virüs ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın dün akşam açıklamış olduğu genelgeye istinaden ekiplerimiz bugün kontrollerini yapıyorlar. Genel olarak baktığımızda bu karara uyulduğunu görüyoruz. Girmiş olduğumuz bir iş yerinin hırsızlığa karşı tedbir amaçlı açık olduğunu gördük, bununla ilgili bir tebligat yazarak iş yerini kapattık. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine bakacağız. Tabi bu genelge tüm iş yerlerini kapsamıyor. Umuma açık birden fazla kişilerin bulunabileceği mekanları kapsıyor. Bunun da zaten ayrıntıları genelgede belirtilmiş, bizde buna uyarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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