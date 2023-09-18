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  4. Arnavutköy'de leyleklere pompalı tüfekle ateş açan 2 zanlı yakalandı

Arnavutköy'de leyleklere pompalı tüfekle ateş açan 2 zanlı yakalandı

18.09.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de, göl kenarındaki leyleklere pompalı tüfekle ateş ederken görüntülenen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında 2 kişinin leyleklere ateş ederken görüldüğü videoya ilişkin inceleme başlattı.

Öncelikle olay yerinden ayrılırken kullandıkları aracın plakasını belirleyen polis ekipleri, I.S. ve Y.G. isimli yabancı uyruklu zanlıları yakaladı.

Araçta yapılan aramada, dürbün takılı 2 havalı tüfek, havalı tabanca ile tüfeklere ait saçma fişekleri ele geçirildi.

Haklarında genel güvenliği tehlikeye düşürmek ve hayvana eziyet suçlarından işlem yapılıp, idari para cezası uygulanan şüphelilerin, geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.

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