Arnavutköy’de selin bastığı mahalle havadan görüntülendi

İstanbul’da dün akşam sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 2 kişini hayatını kaybetmiş, Arnavutköy’ün Bolluca Mahallesi’ni de sel suları basmıştı. Günün aydınlanması ile selin yol açtığı tahribat ortaya çıktı. Yapımı devam eden millet bahçesinde sel nedeniyle banklar yan dönerken, sera alanlarını da su bastığı görüldü. Alibeyköy Deresi’nin taşması sonucu sürüklenen bazı malzemelerin ise köprüye takıldığı görüldü.

Öte yandan selin bastığı Bolluca Mahallesi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi. Görüntülerde su basan sera ve şantiye alanları kameraya yansıdı. Ayrıca yürüyüş yolunun bir kısmının çamurla kaplandığı, ekiplerin çalışmasının devam ettiği görüldü.

Murat Özdemir adlı vatandaş, "Dükkanlar açıktı, 21.00’e kadar buradaydık. Çok ıslandık. Giderler yetersiz. Her tarafta yollarda dahi tıkandı, berber olsun, her yer çamurla doldu. Yağmurdan sonra geç saatlere kadar dükkanları temizledik" dedi.

