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  4. Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

15.06.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. 24 yaşındaki araç sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı.

Kaza, dün saat 23.25 suralarında Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yasin Demir yönetimindeki 34 DNF 354 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak manevra yapmaya başladı. Manevra yapan araç takla atarak orta refüje çarparak durabildi. 24 yaşındaki araç sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şoföre ilk müdahale şans eseri yoldan geçen bir sağlık personeli yapıldı. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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