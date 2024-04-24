YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Arnavutköy’de yaya ve sürücünün yol vermeme kavgası kamerada

Arnavutköy’de yaya ve sürücünün yol vermeme kavgası kamerada

İHA İHA
24.04.2024 09:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de seyir halinde olan bir araç sürücü ile yaya arasında yol vermeme kavgası çıktı.

Birbirine tekme, tokat saldıran şahıslar İETT otobüsünün altında kalmaktan da son anda kurtuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre bir araç sürücüsü ile yaya arasında yol vermeme tartışması yaşandı. Araç sürücüsü, kullandığı aracı biraz ileriye park ettikten sonra tartışmaya devam etmek üzere geri geldi. Devam eden tartışma yerini kavgaya bıraktı. İki şahıs birbirine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

CADDEYE YUVARLANDILAR, İETT OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Kavga eden şahıslar caddeye doğru yuvarlanmaya başladı. O esnada caddeden geçen bir İETT otobüsüne doğru savrulan şahıslar otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan ilginç kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da en çok yatırım yapılan kurumlar belli olduAydın’da en çok yatırım yapılan kurumlar belli oldu
Selçuklu’da çiftler “24.04.2024”tarihinde evet demek için yarıştıSelçuklu’da çiftler “24.04.2024”tarihinde evet demek için yarıştı
Pamukkale’de yüzlerce çocuk 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadıPamukkale’de yüzlerce çocuk 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadı
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Nisan Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
06:03
Öğle
13:07
İkindi
16:55
Akşam
20:01
Yatsı
21:31
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.