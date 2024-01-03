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Arnavutköylü kadınlar "El Emeği Göz Nuru" standında ürünlerini satma fırsatı buluyor

03.01.2024 11:20 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy Belediyesi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri ile kadınların ekonomik gelişimine destek oluyor.

Arnavutköylü kadınlar "El Emeği Göz Nuru" standında ürünlerini satma fırsatı buluyor

Arnavutköy Belediyesi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri aracılığıyla kadınlara kendilerini geliştirebilecekleri kurs imkanları sunarken, aynı zamanda aile bütçelerine de destek olmaları için teşvik ediyor. Kursiyerler, Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nde aldıkları eğitimlerin ardından ürettikleri el emeği ürünlerini Hadımköy Kapalı Cumartesi Pazarı’nda "El Emeği Göz Nuru" standında sergileme ve satışa sunma fırsatı buluyor. Bu stantta kadınlar takı, tekstil ürünleri, çeyiz ve hediyelik eşyalar gibi çeşitli kategorilerde ürünleri müşterilerle buluşturuyor.

Mücella Yılmaz, Arnavutköy’e taşındıktan sonra Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde aldığı eğitimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hocalarımız çok güzel eğitimler veriyor, bizleri seminerlere götürüyorlar. Belediyemiz, Hadımköy Kapalı Cumartesi pazarında Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak yer tahsis etti bize. Kurslarda diktiklerimizi, ürettiklerimizi burada satma imkânı sundu. Bizden bir ücret talep etmediler bilakis çok yardımcı oldular.” dedi.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde kurslara katıldığını belirten Oya Pile ise “Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde el emeği örgüler yapıyoruz. Oyuncaklar, toka, taç, battaniye yapıyoruz. Belediyemiz de bize burada böyle bir imkân sağladı, biz de bunları satışa sunuyoruz. Bize verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Baltacı’ya çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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