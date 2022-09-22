Aromasını "Deli Mehmet" rüzgarından alan Gökova susamı yurt dışı için hasat ediliyor

DURMUŞ GENÇ - Muğla'da, Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Mehmet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyot sayesinde özgün bir aroma kazanan susam, Japonya'nın yanı sıra İngiltere'ye ihraç edilecek.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından coğrafi işaret çalışması yürütülen Gökova susamında, üreticiler bugünlerde hasat yapıyor.

Ula ilçesinin Gökova Mahallesi'nde üreticiler Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Mehmet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyot sayesinde özgün bir aroma kazanan susamın hasadına günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Susamlar, desteler halinde yerde bekletilip, daha sonra kümeler halinde kurutuluyor. Sopalarla vurularak dökülen, ardından elekten geçirilen susam çuvallanıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla ve ilçelerinde ortalama 30 bin dekar alanda susam üretimi yapıldığını söyledi.

Üreticilerin son yıllarda yurt dışından gelen yoğun taleple susam üretimine ağırlık verdiklerini belirten Saylak, "Denizden iyot kokulu gelen rüzgar Gökova susamına müthiş bir aroma katıyor. Susam bu topraklarda susuz olarak yetişiyor. Gökova susamı çok kaliteli ve aranan bir ürün haline geldi." dedi.

Saylak, bu yıl ekilen alanların daha fazla olduğunu vurgulayarak verim ve rekoltenin de yüksek olduğunu dile getirdi.

Üretici Nail Mücek ise dede mesleği susamcılığı sürdürdüklerini söyledi.

Yarım asırdır Gökova bölgesinde susam ekip, hasadını yaptıklarını aktaran Mücek, "Susam yaklaşık 120 gün arazide duruyor. 90 gün güneş ışığı alması gerek. Aroması güneş ve Deli Mehmet rüzgarından geliyor. Susamın arazideki yolculuğu yolum, silkim aşamasından geçtikten sonra elenerek tamamlanıyor." diye konuştu.

Hasadını yaptıkları susamın büyük bölümünü ihracata gönderdiklerini anlatan Mücek, şöyle konuştu:

"Bizim buranın susamı, aroması ve lezzetinden kaynaklı tercih ediliyor. İzmir'den bir firma aracılığıyla Japonya'ya ihracatını gerçekleştiriyoruz. Japonlar suşi ve süsleme sanatında kullanıyor. Yağındaki aromadan kaynaklı tercih ediliyor. Piyasaya göre fiyatımız her zaman yüksek oluyor. Bölgedeki tüm susamı da biz topluyoruz ve ihracatını gerçekleştiriyoruz. Ula'da yaklaşık 400 ton rekolte alıyoruz. Altın sarısı bir renge sahip olduğu için tercih ediliyor. Susamı Japonya'nın yanı sıra son dönemde İngiltere'ye de göndermeye başladık. Bu yıl ilk defa İngiltere'de 22 şubesi bulunan büyük bir restoran grubuna gönderdik. Tahin ve helvasını da gönderdik. Şimdi Kuveyt ve Dubai'ye de susamımızı göndermek için çalışma yürütüyoruz."

Mücek, gelecek yıllarda Gökova susamının ihracatının daha fazla gerçekleşeceğini ifade etti.

