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Aromatik bitki üretimine yüzde 75 destek

23.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürlüğü, tıbbi ve aromatik bitki üretimi için yüzde 75’lik destek verileceğini duyurdu.Tarım ve Orman Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesi kapsamında devlet destekli kekik yetiştiriciliği yaptırılacağı belirtildi.Proje şartlarına göre bir dekar alana 8 bin adet kekik fidesinin dikileceği belirtilen açıklamada, "Kekik fidesinin bir tanesi 1 liradan temin edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürlüğü, tıbbi ve aromatik bitki üretimi için yüzde 75’lik destek verileceğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesi kapsamında devlet destekli kekik yetiştiriciliği yaptırılacağı belirtildi.
Proje şartlarına göre bir dekar alana 8 bin adet kekik fidesinin dikileceği belirtilen açıklamada, "Kekik fidesinin bir tanesi 1 liradan temin edilecek. Buna göre dekara 8 bin TL fidan maliyeti oluşacak. Bunun yüzde 25’ini yani 2 bin TL sini çiftçi karşılayacak. Geri kalan 6 bin TL sini ise devlet karşılayacak. Ayrıca isteyen keçiboynuzu da talep edebilecek. Keçiboynuzu da aynı proje şartlarında devlet tarafından temin edilecek. Fidan temini için tıbbi ve aromatik bitki üretecek vatandaşların 24 Şubat Çarşamba akşamına kadar Tarım Orman Bakanlığı İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurması gerekiyor" denildi.

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