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Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 17.05.2020 04:50 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı köylerde buğday ve ayçiçeği tarımına alternatif olabileceği düşüncesiyle ekimi gerçekleştirilen Aronia yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmaları devam ediyor.Vize Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlçemiz merkez ve köylerinde büyük oranda ekimi gerçekleşen buğday ve ayçiçeği tarımına alternatif olabileceğini düşündüğümüz Aronia bitkisi ile ilgili olarak ilk dikim Sergen köyünde 2017 yılında 55 dekar alanda gerçekleştirildi.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı köylerde buğday ve ayçiçeği tarımına alternatif olabileceği düşüncesiyle ekimi gerçekleştirilen Aronia yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Vize Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlçemiz merkez ve köylerinde büyük oranda ekimi gerçekleşen buğday ve ayçiçeği tarımına alternatif olabileceğini düşündüğümüz Aronia bitkisi ile ilgili olarak ilk dikim Sergen köyünde 2017 yılında 55 dekar alanda gerçekleştirildi. Daha sonra ilçemiz Soğucak köyünde 30 dekar alana 2019 yılında ise Akıncılar köyünde 76 dekar alana dikim yapıldı. Her geçen yıl ekim alanı artan Aronia ilçemiz ürün deseninde yaklaşık 200 dekar alanla yerini aldı. İlk yıldan itibaren müdürlüğümüz personelleri tarafından kontrol ve denetimlerde söz konusu Aronia fidanlarının gelişimleri, iklime verdikleri tepkiler, hastalık ve zararlıları ile ilgili tespit edilen hususlar sonucunda değerlendirmeler yapıldı” denildi.
Vize Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Zeynep Şeyda Gürsu, Akıncılar köyünde Aronia’da ’Bakla Zınnı’ zararlısı ile mücadeleye eşlik edilerek, üreticilerle bilgi alışverişinde bulunuldu. Gürsu, önümüzdeki süreç içerisinde bilgi paylaşımı ve kontrollerin devam edeceğini bildirdi.

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