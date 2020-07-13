YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Arpa ve buğday harmanda, fasulye ile mısır tarlada

Arpa ve buğday harmanda, fasulye ile mısır tarlada

KIRIKKALE HABERLERİ  | 13.07.2020 19:57 | Son Güncelleme

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçi ziyaretleri programı kapsamında Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyünde incelemelerde bulundu.Başlayan hasat sezonu ve devam eden üretim süreçlerini inceleyen ve çiftçilerle bir araya gelen İl Müdürü Yılmaz, işlerinde kolaylıklar diledi.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçi ziyaretleri programı kapsamında Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyünde incelemelerde bulundu.
Başlayan hasat sezonu ve devam eden üretim süreçlerini inceleyen ve çiftçilerle bir araya gelen İl Müdürü Yılmaz, işlerinde kolaylıklar diledi. Değerlendirmesinde ürün çeşitliliğinin ve üretimin bir bütün olarak devamlılığının önemine değinen Yılmaz; “Hafta sonu ziyaretlerimize devam ediyoruz. Çiftçimizin tarlada olduğu gibi harmanda da yanındayız. Hasat edilen hububatları inceledik, tarladaki ürünleri inceledik ve çiftçimizle diyaloglarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar bize ilimiz tarımında gelişim adına en doğru ve sağlam adımları planlama, arazimizin gerçekleri ve çiftçimizin talepleri doğrultusunda projeler planlama imkânı sunuyor. Tarımsal üretim durmak bilmeyen bir süreç gerektiriyor. Bir yanda hububatın hasadı yapılırken diğer yanda başka bir ürüne emek vermeye devam etmek gerekiyor. Ürün çeşitliliğimizi arttırmak ve bunu üretim sezonumuzu uzatacak çözümlerle buluşturmak zorundayız. Hem hububatın en kaliteli ve en verimlisini ekmeli hem de her karış elverişli toprağımızı mümkün olan en iyi yöntemle kullanmalıyız. Bunu sağlamak için yüksek verimli çeşitlerin tanıtımı, örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması, anıza ikincil ürün ekimi ve alternatif ürünlerin tanıtılması konularında projeler yürütüyoruz” şeklinde konuştu.
Bakanlık tarafından başlatılan projeye de değinen Yılmaz, "Tarımda dijital çağı açarak üretici ile tüketiciyi buluşturan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesi ile sağlanan kolaylık var. Çiftçimiz DİTAP ile hem harmana yeni getirdiği ürününü anında satıp hem de bunu yaparken üretimine ara vermeden tarladaki diğer ürünü ile ilgilenme imkanına sahip. Dijital tarım pazarı bir cep telefonu ile henüz tarladayken ürünü pazara sunma imkanını sunuyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'En güzel ülkeye sahibim''En güzel ülkeye sahibim'
Çocukların 'römork havuz' keyfi Çocukların 'römork havuz' keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Kardeşini kurtarmak isterken parmağından oluyordu

Kardeşini kurtarmak isterken parmağından oluyordu

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Trendyol'dan kamuoyu açıklaması:

Trendyol'dan kamuoyu açıklaması:

Kırıkkale Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:22
Öğle
12:57
İkindi
16:53
Akşam
20:22
Yatsı
22:04

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Karadeniz Eczanesi
Merkez
Kırıkkale Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başkan Türkyılmaz’dan cami inşaatına destek

Başkan Türkyılmaz’dan cami inşaatına destek

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kırıkkale'de özel bir kolejde yangın çıktı

Kırıkkale'de özel bir kolejde yangın çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.