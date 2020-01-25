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Arpaçay Belediye Başkanı Altay’dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 25.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

Kars’ın Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve 145 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eyleminde olan aileleri ziyaret etti.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailenin umutlu bekleyişi sürerken, ailelere destek ziyaretleri de gelmeye devam ediyor.

Kars’ın Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve 145 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eyleminde olan aileleri ziyaret etti.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailenin umutlu bekleyişi sürerken, ailelere destek ziyaretleri de gelmeye devam ediyor. Arpaçay Belediye Başkanı Altay, evlat nöbetindeki ailelerin yanına gelerek gül verip desteklerini iletti.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Altay, Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Başkan Altay, "Dün akşam talihsiz bir deprem olayı gerçekleşti Elazığ ve çevre ilçeleri ile illerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ülkenin her yerinde destek yardım bölgeye ulaşması için gayret sarf ediliyor. Acı düştüğü yeri yakar. Umarım onlar göçük altında kalan vatandaşlar en sağlıklı bir şekilde göçük altında kurtarılır ve sağlıklarına kavuşurlar. Burada da annelerimizi zaten eyleme başladıkları günden bu yana çok yakinen takip ediyoruz ve bir canımda burada olmak istedi. Sizin bu cesaretinizi bizler manevi olarak ne katabiliriz. O anlamda buraya geldim. Hem sizlerin bu üstün ve yürekli katkının ile hem de hükumetimiz ile Cumhurbaşkanımızda bu olaya ciddi bakışı, ilgili bakanlıkların destekleriyle umarım sizlerde çocuklarınıza kavuşursunuz. Hepinize saygılar sunuyorum” dedi.
Başkan Altay, ailelerle görüşmesini tamamlandıktan sonra bölgeden ayrıldı.

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