Arpaçay Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek

Arpaçay Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in fotoğrafları asıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan yoğun çatışmalar sonucu Türkiye’den Azerbaycan’a destek devam ediyor. Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Belediye Binası girişine üzerinde, “İki devlet tek millet!’, İki ülkenin bayrakları ve iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının fotoğraflarının bulunduğu, Arpaçay Can Azerbaycan ile birlikte omuz omuza” yazılı pankart astırarak Arpaçay’dan Azerbaycan’a destek verdi.

Başkan Erçetin Altay, “Arpaçay halkı ve Arpaçay Belediyesi olarak Azerbaycan ordumuza zaferler diliyoruz. Azerbaycan’mızın işgal edilmiş Karabağ topraklarına, yıllarca gasp edilmiş topraklarına Azerbaycan bayrağını bir an önce dikmesini diliyoruz” dedi.

Öte yandan Kars Valisi Türker Öksüz’de Kars Kalesi burçlarını Azerbaycan Bayrağı’nın rengiyle ışıklandırmıştı.

