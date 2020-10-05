YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Arpaçay Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek

Arpaçay Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek

KARS HABERLERİ  | 05.10.2020 12:00 | Son Güncelleme

Arpaçay Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in fotoğrafları asıldı.Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan yoğun çatışmalar sonucu Türkiye’den Azerbaycan’a destek devam ediyor.

Arpaçay Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in fotoğrafları asıldı.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan yoğun çatışmalar sonucu Türkiye’den Azerbaycan’a destek devam ediyor. Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Belediye Binası girişine üzerinde, “İki devlet tek millet!’, İki ülkenin bayrakları ve iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının fotoğraflarının bulunduğu, Arpaçay Can Azerbaycan ile birlikte omuz omuza” yazılı pankart astırarak Arpaçay’dan Azerbaycan’a destek verdi.
Başkan Erçetin Altay, “Arpaçay halkı ve Arpaçay Belediyesi olarak Azerbaycan ordumuza zaferler diliyoruz. Azerbaycan’mızın işgal edilmiş Karabağ topraklarına, yıllarca gasp edilmiş topraklarına Azerbaycan bayrağını bir an önce dikmesini diliyoruz” dedi.
Öte yandan Kars Valisi Türker Öksüz’de Kars Kalesi burçlarını Azerbaycan Bayrağı’nın rengiyle ışıklandırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaretçi akını
Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaretçi akını
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı

Kars Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:01
Öğle
12:01
İkindi
15:15
Akşam
17:51
Yatsı
19:09

Kars Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Veraseli Büyük Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kağızman KYK kız ve erkek öğrenci yurdu bu yıl öğrenci alımına başlıyor
Kağızman KYK kız ve erkek öğrenci yurdu bu yıl öğrenci alımına başlıyor
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.