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Arpaçay Belediyesi’nden yardım kampanyası

KARS HABERLERİ  | 25.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

Arpaçay Belediyesi, Elazığ’daki depremin ardından yardım kampanyası başlattı.Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay’ın talimatı ile harekete geçen Arpaçay Belediyesi, erzak, battaniye, kıyafet, çadır ve katalitik soba gibi her türlü yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştıracak.Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Elazığ depreminin yaralarını en hızlı şekilde sarmak için Elazığlı kardeşlerimize kışlık kıyafet, battaniye, pratik malzemeler ve gıda malzemeleriyle destek olacağız.

Arpaçay Belediyesi, Elazığ’daki depremin ardından yardım kampanyası başlattı.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay’ın talimatı ile harekete geçen Arpaçay Belediyesi, erzak, battaniye, kıyafet, çadır ve katalitik soba gibi her türlü yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştıracak.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Elazığ depreminin yaralarını en hızlı şekilde sarmak için Elazığlı kardeşlerimize kışlık kıyafet, battaniye, pratik malzemeler ve gıda malzemeleriyle destek olacağız. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız Arpaçay Belediyesi’ne müracaat edebilir” ifadelerine yer verdi.

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