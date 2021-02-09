YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Arpaçay Ovası sulaması inşaatı tamamlanıyor

Arpaçay Ovası sulaması inşaatı tamamlanıyor

09.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arpaçay Ovası Sulaması 2.

Arpaçay Ovası Sulaması 2. kısım tamamlama inşaatı masaya yatırıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde yer alan Arpaçay Ovası Sulaması 2. Kısım Tamamlama İnşaatı kapsamında eksik kalan imalatları tamamlamak suretiyle 47 bin 100 dekar alanın sulanmasına imkan sağlanmak amacı ile 2020 yılında ihalesi yapılan işin 2021 yılında çalışmalarının sürdürülmesi çerçevesinde toplantı düzenlendi.
DSİ Bölge Müdürü Şükrü Baysal, Bölge Müdür Yardımcısı Sebahattin Şamcı, ilgili Şube Müdürleri ile yüklenici firmanın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda fikir alış verişinde bulunuldu.
Toplantıda, Arpaçay Ovası Sulaması 2. Kısım Tamamlama İnşaatı kapsamında eksik kalan imalatları tamamlamak suretiyle, 2021 yılında yapılacak çalışmalar esnasında oluşabilecek sorunlar ve 2021 yılı ödeneği ile ne kadar bir alanın sulamaya açılacağı değerlendirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/

Kars Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
05:37
Sabah
07:02
Öğle
12:27
İkindi
15:15
Akşam
17:42
Yatsı
19:02

Kars Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Kerime Yenice Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

35 dağcı, ayağının tozuyla tecrübelerini paylaştı

35 dağcı, ayağının tozuyla tecrübelerini paylaştı

Kars’ta ağaçlar budanıyor

Kars’ta ağaçlar budanıyor

Kars’ta trafik denetimleri sürüyor

Kars’ta trafik denetimleri sürüyor

Kars’ta trafik denetimleri sürüyor

Kars’ta trafik denetimleri sürüyor

Kars’ta trafik denetimleri sürüyor

Kars’ta trafik denetimleri sürüyor

Kars’ta trafik denetimleri sürüyor

Kars’ta trafik denetimleri sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.