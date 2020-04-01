YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Arpaçay’da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Arpaçay’da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

KARS HABERLERİ  | 01.04.2020 10:53 | Son Güncelleme

Arpaçay’da sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.Arpaçay Belediyesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nca 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastalığı olan vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla dışarı çıkamayan vatandaşların maaşları çekiliyor, alış verişleri yapılarak evlerine götürülüyor.Arpaçay’da dışarı çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar zabıta ve jandarmayı arayarak, ihtiyaçlarının karşılanması ve maaşlarının çekilerek kendilerine verilmesini istiyor.Bunun üzerine harekete geçen zabıta ve jandarma ekipleri, görev paylaşımı yapıyor, zabıta ekipleri vatandaşların alış verişlerini yaparken, jandarma ise vatandaşların bankadan maaşını çekiyor.

Arpaçay’da sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.
Arpaçay Belediyesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nca 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastalığı olan vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla dışarı çıkamayan vatandaşların maaşları çekiliyor, alış verişleri yapılarak evlerine götürülüyor.
Arpaçay’da dışarı çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar zabıta ve jandarmayı arayarak, ihtiyaçlarının karşılanması ve maaşlarının çekilerek kendilerine verilmesini istiyor.
Bunun üzerine harekete geçen zabıta ve jandarma ekipleri, görev paylaşımı yapıyor, zabıta ekipleri vatandaşların alış verişlerini yaparken, jandarma ise vatandaşların bankadan maaşını çekiyor. Vatandaşların ihtiyaçları karşılandıktan sonra evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Bu şekilde hem vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor, hem de dışarı çıkmamaları sağlanıyor.
Arpaçay’da hayata geçirilen uygulama vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

Edremit “Seyahat İzin Kurulu” görevine başladı

Edremit “Seyahat İzin Kurulu” görevine başladı

Karantinaya alınan Yeşildere köyüne dezenfekte desteği

Karantinaya alınan Yeşildere köyüne dezenfekte desteği

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Kars Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:44
Öğle
12:17
İkindi
15:50
Akşam
18:39
Yatsı
20:00

Kars Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Yalçın Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

Sarıkamış’ta gece kayağı

Sarıkamış’ta gece kayağı

Kağızman’da küçük kağnı yapımı

Kağızman’da küçük kağnı yapımı

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.