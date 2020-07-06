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Arpaçay’da belediye meclisi 3 ay sonra toplandı

KARS HABERLERİ  | 06.07.2020 12:42 | Son Güncelleme

Arpaçay Belediyesi meclis toplantısını 3 aylık aranın ardından Başkan Altay Başkanlığı’nda yaptı.Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca pandemi nedeniyle yapılamayan Meclis Toplantıları Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı ile yapıldı.

Arpaçay’da belediye meclisi 3 ay sonra toplandı

Arpaçay Belediyesi meclis toplantısını 3 aylık aranın ardından Başkan Altay Başkanlığı’nda yaptı.
Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca pandemi nedeniyle yapılamayan Meclis Toplantıları Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı ile yapıldı. Başkan Erçetin Altay Başkanlığı’nda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen toplantıda, Arpaçay’da belediye tarafından hayata geçirilen projeler masaya yatırıldı.
Toplantının açışında konuşan Başkan Erçetin Altay, 2020 yılı sonunda başlattıkları projelerin bir çoğunun tamamlanarak hayata geçirileceğini belirtti.
Altay, “Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır Olağan Meclis Toplantılarımızı yapamıyorduk. 3 aylık aranın ardından yeniden bir araya geldik. Burada arkadaşlarımızla fikir alış verişinde bulunduk. Yürütülen çalışmaları masaya yatırdık. Arpaçay için çalışıyoruz” dedi.
Başkan Altay, toplantının ardından meclis üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Arpaçay’da belediye meclisi 3 ay sonra toplandı

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