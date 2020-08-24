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Arpaçay’da kenevir ele geçirildi

KARS HABERLERİ  | 24.08.2020 15:51 | Son Güncelleme

Arpaçay’da bir kişinin bahçesinde ekili vaziyette bin 54 adet kenevir ele geçirildi.Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda bir kişinin evinin bahçesinde toplam bin 51 adet kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Arpaçay’da kenevir ele geçirildi

Arpaçay’da bir kişinin bahçesinde ekili vaziyette bin 54 adet kenevir ele geçirildi.
Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda bir kişinin evinin bahçesinde toplam bin 51 adet kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili ise bir kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan kenevir, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yakılarak imha edildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Arpaçay’da kenevir ele geçirildi

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