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Arpaçay’da korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılara ulaşım desteği

KARS HABERLERİ  | 09.04.2020 10:43 | Son Güncelleme

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, korona virüs (COVID-19) salgınına karşı gece gündüz mücadele eden ve insan sağlığı için yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarının belediye toplu taşıma araçlarından sağlık personelinin ücretsiz yararlanabileceğini belirtti.Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgının dünyayı etkisi altına almasıyla beraber kuşkusuz sağlık personellerinin toplum sağlığı açısından önemi bir kez daha öne çıktı.

Arpaçay’da korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılara ulaşım desteği

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, korona virüs (COVID-19) salgınına karşı gece gündüz mücadele eden ve insan sağlığı için yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarının belediye toplu taşıma araçlarından sağlık personelinin ücretsiz yararlanabileceğini belirtti.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgının dünyayı etkisi altına almasıyla beraber kuşkusuz sağlık personellerinin toplum sağlığı açısından önemi bir kez daha öne çıktı. Sağlık hizmeti veren çalışanların mesaileri yoğunluk kazandı. Bu kapsamda, salgınla mücadele eden personeller için toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptık” dedi.
Başkan Altay, “Bu süreçte insan yaşamı için büyük bir fedakarlık ve üstün bir gayretle çalışan sağlık çalışanlarımıza destek sağlamak adına böyle bir karar aldık. Tüm sağlık çalışanlarımız, personel kimliğini göstererek, belediyemizin toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yararlanabilecek” diye konuştu.
Başkan Erçetin Altay, Koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin belediye araçlarıyla ücretsiz taşınacağını sözlerine ekledi.

Arpaçay’da korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılara ulaşım desteği

Arpaçay’da korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılara ulaşım desteği

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