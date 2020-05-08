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Arslan: "Bir an evvel bu virüs belasını sona ermesini diliyoruz"

MERSİN HABERLERİ  | 08.05.2020 16:24 | Son Güncelleme

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Aslan, alınan tedbirler sayesinde korona virüsle mücadelede önemli mesafe katedildiğini belirterek, "Ancak rehavete kapılmamalı, tedbirlere devam etmeliyiz.

Arslan: "Bir an evvel bu virüs belasını sona ermesini diliyoruz"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Aslan, alınan tedbirler sayesinde korona virüsle mücadelede önemli mesafe katedildiğini belirterek, "Ancak rehavete kapılmamalı, tedbirlere devam etmeliyiz. Bir an evvel bu virüs belasının sonar ermesini diliyoruz" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, 81 şube başkanı ile online toplantı yaparak, korona virüs salgını sürecinin ülke ekonomisine etkileri ve alınması gereken tedbirler hakkında görüş alış verişinde bulundular. Hisarcıklıoğlu ve Aydın’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ’Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketi ile işletmelere verilen destekler ele alındı.
Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Aslan, tüm dünyada olduğu gibi Mersin’deki hizmet sektörünün de korona virüs salgını sürecinden olumsuz etkilendiğini söyledi. Aslan, bu süreçte kamu bankalarının işletmelere gerekli desteği verdiğini, ancak aynı duyarlılığı özel bankalardan göremediklerini kaydetti. Alınan tedbirler sayesinde korona virüsle mücadelede önemli mesafe katedildiğini belirten Aslan, "Ancak rehavete kapılmamalı, tedbirlere devam etmeliyiz. Bir an evvel bu virüs belasının sonar ermesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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İkindi
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Akşam
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Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Banu Eczanesi
Merkez
Çam Eczanesi
Merkez
Derkuş Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Kübra Zor Eczanesi
Merkez
Nişantaşı Eczanesi
Merkez
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