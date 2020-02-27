Arslan ve Özdemir’in adları Eskişehir’de yaşayacak

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir’de eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın adını Yenidoğan Mahallesi’nde yaptığı halk merkezine, Ordu’da cezaevi firarisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in adını da Adalar’da açtığı gençlik merkezine verdi. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşmak için, halk merkezine ve gençlik merkezine erkekler tarafından öldürülen kadınların adlarını verdi. Eskişehir’de eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın adını Yenidoğan Mahallesi’nde yaptığı halk merkezine, Ordu’da cezaevi firarisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in adını da Adalar’da açtığı gençlik merkezine verdi. 2 Merkez de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilecek tören ile açılacak. İstiklal Mahallesi Başarılı Sokata bulunan Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi’nin açılışı, 8 Mart Pazar Günü 13.30’da yapılacak. Ceren Özdemir’in ailesinin de katılacağı tören öncesinde Adalar’dan gençlik merkezinin olduğu sokağa kadar ‘Sevgi Zinciri’ oluşturularak kadın cinayetleri protesto edilecek. Odunpazarı Belediyesi, aynı gün Ayşe Tuba Arslan Halk Merkezi’nin de açılışını yapacak. Yenidoğan Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesinde yer alan Ayşe Tuba Arslan Halk Merkezi’nin açılışı saat 17.00’de yapılacak. Açılışa Ayşe Tuba Arslan’ın ailesi de katılacak.

İbret olsun, unutulmasınlar diye

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 2020 yılının ilk 2 ayında 30 kadının öldürüldüğüne dikkat çekti. 2019 yılında ise 411 kadının katledildiğini vurgulayan Başkan Kurt, kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve kadın cinayetleri ile ilgili farkındalık oluşturmak için açılışı yapılacak 2 merkeze de öldürülen kadınların adını verdiklerini söyledi. Kadın cinayetlerinin sona ermesi için bir an önce gerekli önlemlerin alınması ve siyasal iktidarın üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Başkan Kurt, “İbret olsun, unutulmasınlar diye halk merkezimize ve gençlik merkezimize öldürülen 2 kadının adını verdik. Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan halk merkezine Eskişehir’de eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın adını; Adalar’da yer alan gençlik merkezimize de Ordu’da öldürülen Ceren Özdemir’in adını verdik. Onların adları bu merkezlerde yaşayacak. Ayrıca merkezlerimizde Ayşe Tuba Arslan ve Ceren Özdemir’in kimler olduğunu, kimler tarafında hayattan koparıldıklarını anlatan yazılar da olacak. Kadın cinayetlerinin yok sayılmasına, görmezden gelinmesine izin vermeyeceğiz. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ile kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Bundan sonra, bundan geri adım atmaya ve attırmaya hiç kimse teşebbüs etmemelidir” dedi.

