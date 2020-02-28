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Arslanköy’ün kurtuluş programı iptal edildi

MERSİN HABERLERİ  | 28.02.2020 13:51 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hain saldırı sebebiyle 1 Mart Arslanköy’ün kurtuluşunun 100.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hain saldırı sebebiyle 1 Mart Arslanköy’ün kurtuluşunun 100. yılı anısına düzenlenmesi planlanan kros yarışları, fener alayı ve şiir yarışması ödül töreni olmak üzere tüm etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.
Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Pazar günü saat 09.00’da Arslanköy Mahallesi tören alanında yapılacak çelenk sunma programının dışındaki tüm etkinlikler iptal edildi. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Şehitlerimizin acısını derinden hissederken kutlama programı yapamazdık. 29 Şubat Cumartesi günü yapmayı planladığımız kurtuluş kupası kros yarışları, fener alayı ve Arslanköy’ün kurtuluşu konulu şiir yarışmasının ödül törenini iptal ettik. Bu acının tarifi yok. Dualarımız, Suriye’nin İdlib bölgesinde kahramanca mücadele eden evlatlarımız, kardeşlerimiz, Mehmetçiklerimizle. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

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