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Arslantaş Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü

OSMANİYE HABERLERİ  | 01.12.2020 10:42 | Son Güncelleme

Arslantaş Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye ve çevresinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Arslantaş Baraj Gölü'ndeki su seviyesi, yağışların az olması ve tarımsal alanda sulamaya duyulan ihtiyacın artması nedeniyle düştü.

Tarımsal sulama ihtiyacının yanı sıra üzerinde bulunan hidroelektrik santraliyle elektrik ihtiyacını da karşılayan Arslantaş Baraj Gölü'nde su seviyesi, gözle görülür oranda azaldı.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 30 Eylül tarihinde sona ermesi planlanan tarımsal sulama mevsiminin yağışların yetersiz olması nedeniyle uzadığı belirtilirken, soğan, patates, turp, narenciye ve meyve üreticililerinin sıkıntı yaşamaması için baraj gölünden kanallara su takviyesi yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, gözlemlenen su çekilmesinin su kanalları ve Ceyhan Nehri'ne su bırakılması nedeniyle yaşandığı, konunun ilgili birimlerce takip edildiği de kaydedildi.

Arslantaş Baraj Gölü'nde su seviyesinin metrelerce düştüğü drone görüntülerine yansıdı.

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