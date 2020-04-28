ART Rulman pandemiye rağmen üretime kesintisiz devam ediyor

Bera Holding’e bağlı Anadolu Rulman A.Ş. (ART) korona virüs salgınına rağmen üretimine kesintisiz devam ediyor. Türkiye’de bulunan iki rulman üreticisinden biri olan Anadolu Rulman A.Ş, 2008 yılında ‘Konik makaralı rulmanların’ ülkemizde ilk kez üretimine de başladı.

Anadolu Rulman A.Ş. Genel Müdürü Fatih Tepe, bu zorlu süreçte üretimin kesintisiz devamı için tedbirler aldıklarını söyledi. Tepe, dünya ve Türkiye ekonomisinin pandemi nedeniyle son derece zor bir dönemin içinden geçmekte olduğunu ifade ederek, “Bütün önceliğimiz bir taraftan çalışanlarımızın sağlığını korurken, diğer taraftan ülkemiz adına stratejik öneme haiz rulman üretimine devam etmek olmuştur. Üretimde güncel teknolojiyi, uzmanlığı, sürekliliği ve sürdürülebilir kalite yaklaşımını bütünleştiren Anadolu Rulman A.Ş, ülkemiz ve müşterilerimiz için bu misyon ile hizmet etmeye devam etmektedir” dedi.

“Zorluklara rağmen Türkiye rulman piyasasının 2020’de yüzde 10’un üzerinde büyümesi bekleniyor”

Türkiye’de ve dünyada tüketilen rulmanların yaklaşık yüzde 70’e yakınının bilyalı rulmanlar olduğunu aktaran Tepe şöyle devam etti: “Türkiye’de kayıtlı rulman piyasasının büyüklüğü 700 milyon dolar seviyelerine ulaşmıştır. Pandemi başta olmak üzere, birçok zorluğa rağmen Türkiye rulman piyasasının 2020 yılında yüzde 10’un üzerinde büyüme göstereceği beklenilmektedir. ART olarak bilyalı rulman üretiminde Türkiye’nin iki üreticisinden biri olma gururunu paylaşıyoruz. Dünya rulman piyasasının yaklaşık 96 milyar dolar seviyelerine ulaştığı düşünüldüğünde, 2020 yılında bu pazarın küresel ölçekte ortalama yüzde 7 civarında büyümesi öngörülmektedir. Salgın öncesinde de konuşulmaya başlanan resesyon beklentisi ve Covid-19 pandemisinin tüm dünya üzerindeki sarsıcı etkileri sebebiyle başta küresel ekonomi, Avrupa ekonomisi ve ülkemizde şüphesiz pazar büyüme tahminleri yeniden değerlendirilecektir. Türkiye’nin dünya rulman piyasasındaki konumu ise yurtiçindeki ithalat-ihracat dengesizliğine rağmen her yıl yükselmektedir.”