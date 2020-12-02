YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Artan hasta sayısı test sonuçlarını geciktiriyor

Artan hasta sayısı test sonuçlarını geciktiriyor

HATAY HABERLERİ  | 02.12.2020 08:41 | Son Güncelleme

Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.

Artan hasta sayısı test sonuçlarını geciktiriyor

Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu, Covid-19 testi sonuçlarının çıkmasındaki olası gecikmelerin hastane kaynaklı değil, hızla artış gösteren hasta sayısının yol açtığı olağan bir durum olduğunu bildirdi.
Başhekim Dr. Bayrakçığoğlu, yaptığı açıklamada, pandemi durumlarının olağanüstü koşullar olduğunu, artan vaka sayısına karşılık sağlık çalışanlarının olağanüstü çabalar harcadığını belirtti. Dr. Bayrakçıoğlu, "Test sonuçlarının çıkmasındaki olası gecikmeler, randevuların ve polikliniklerin seyreltilmesi hastane kaynaklı bir sorundan dolayı değil, hızla artış gösteren hasta sayısının yol açtığı olağan bir durumdur. Testlerimizin daha hızlı şekilde sonuçlanması için gerekli tüm teçhizatları olabildiğince hızla temin eden hastanemiz, tüm kadrosuyla pandemi ile mücadelede Hatay bölgesinin baş aktörü konumundadır. Bu şartlar altında halkımızdan beklentimiz tüm pandemi tedbirlerine eksiksiz uymaları, hastanemize ve sağlık çalışanlarımıza bu süreçte anlayışlarıyla manevi olarak destek olmalarıdır" ifadelerini kullandı.
Bazı basın, yayın ve sosyal medya mecralarında hastanelerini ve çalışanları hedef alan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını vurgulayan Dr. Bayrakçıoğlu, şunları kaydetti:
"Bu haberler fedakarca çalışan bizleri fevkalede üzmektedir. Hatay Devlet Hastanesi donanımlı ve tecrübeli kadrosu, geniş teknolojik imkanları ve konforlu hastane ortamıyla halkımızın sağlığı için her zaman olduğu gibi pandemi koşulları altında da özveriyle çalışmaya devam etmektedir. İnsan hayatını odak noktası olarak alan tüm personelleri ile Hatay Devlet Hastanesi şifa ile taburcu ettiği her hastanın mutluluğunu kalbinde hissetmektedir. Covid 19 virüsü ile çetin bir savaş verdiğimiz bu süreçte, halkımızın, hastanemize olan güveni sarsacak hiç bir argümana itibar etmemeleri, basın ve yayın organlarının da sorumlu yayıncılık ilkeleri gereği bu tarz yalan argümanların yayılımına destek olmamaları en büyük temennimizdir. Unutulmamalıdır ki “güven“ yapılan tedavilerin başarısıya ulaşmasında temel unsurdur. Pandemi sürecini en az kayıpla, en kısa sürede atlatmayı ümit ediyoruz"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Hatay Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:22
Öğle
12:30
İkindi
15:06
Akşam
17:28
Yatsı
18:47

Hatay Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Bayramoglu Eczanesi
Antakya
Bildiren Eczanesi
Antakya
Hatay Gökçe Eczanesi
Antakya
İpek Gündüz Eczanesi
Antakya
Akatan Eczanesi
Iskenderun
Çarem Eczanesi
Iskenderun
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.