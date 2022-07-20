YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Artan Kovid-19 vakalarına karşı "hatırlatma dozu" yaptırın çağrısı

Artan Kovid-19 vakalarına karşı "hatırlatma dozu" yaptırın çağrısı

20.07.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük: - "Elimizde kullanabileceğimiz en güçlü silah şu an için aşı. Toplumdan ricamız en kısa sürede hatırlatma dozlarını yaptırmaları"

Artan Kovid-19 vakalarına karşı "hatırlatma dozu" yaptırın çağrısı

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, artan Kovid-19 vaka oranlarına yönelik tedbirler aldıklarını belirterek, "Elimizde kullanabileceğimiz en güçlü silah şu an için aşı. Toplumdan ricamız en kısa sürede hatırlatma dozlarını yaptırmaları." dedi.

Kepez Devlet Hastanesinde hatırlatma dozu olarak altıncı aşısını yaptıran Başıbüyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığı geçirmiş olmanın yanında, doz arasında 6 ay gibi bir süre geçmişse hatırlatma dozunun yaptırılması gerektiğini söyledi.

Salgından korunmak için tedbirlerin önemine işaret eden Başıbüyük, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayılarında hareketlilik, artış söz konusu. İster istemez ilimizde de bu kendini göstermeye başladı. Şu ana kadar elimizde dört silahımız var. Maske, mesafe, hijyen kuralları ve beraberinde aşı. BioNTech, Sinovac veya yerli ve milli olması nedeniyle TURKOVAC aşısı yaptırabilirler. Aşı bizim için çok ciddi önem arz ediyor. Elimizde kullanabileceğimiz en güçlü silah şu an için aşı. Toplumdan ricamız en kısa sürede hatırlatma dozlarını yaptırmaları. Özellikle 50 yaş üstü kronik hastalığı olan ve sağlık çalışanları mutlaka hatırlatma dozlarını olmaları gerekiyor."

Başıbüyük, bugün altıncı doz aşısını olduğunu belirterek, tüm hastanelerde kamu, özel veya üniversite hastaneleri fark etmeksizin, birinci basamak aile sağlığı merkezlerimizin de tamamında her üç aşının da yaptırılabildiğini vurguladı.

Herkesin mağdur olmamak için randevu alarak aşılarını yaptırmasını isteyen Başıbüyük, "İlimizde de vaka sayılarında bir hareketlilik söz konusu. Şükürler olsun hastanelerimize ciddi yük getirecek sayıda bir vaka artışı söz konusu değil. Tüm tedbirler konuyla ilgili tüm planlamalar artışların devam etmesi durumunda nasıl bir planlamamız olacağının hepsinin çalışmasını yaptık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk ve Rus iş insanları Antalya'da buluşacakTürk ve Rus iş insanları Antalya'da buluşacak
Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandıManisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Sivas'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybettiSivas'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
antalya Aşı hatırlatma dozu sağlik

Antalya Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:07
Sabah
05:46
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:21
Yatsı
21:53
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.