Artan sıcaklarla birlikte Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına hız verdi

Havaların ısınmasıyla birlikte yol yapımına hız veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri ekipleri tarafından İncirliova’nın Osmanbükü Mahallesi’nde eskiyen yolda altyapı çalışmasına başlandı. Altyapı çalışmasının bitirilmesiyle birlikte sıcak asfalt çalışmasına başlanacak. Öte yandan Nazilli’nin Turan Mahallesi’nde de sıcak asfalt çalışmasına, Germencik’in Kurtuluş Caddesi’nde de parke kaplama çalışmalarına başlandı. Çalışmaların kısa sürede bitirilerek yolların vatandaşların kullanımına açılması planlandığı belirtildi.

Aydın’da altyapıda dönüşümü sürdürdüklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın’da altyapı ve üstyapıda yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Yollarımızı yenileyip hizmete açacağız. Hedefimiz Aydın’ın her noktasındaki yolları ve altyapıyı yenilemek" ifadelerini kullandı.

