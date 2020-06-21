YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Artan sıcaklarla birlikte Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına hız verdi

Artan sıcaklarla birlikte Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına hız verdi

AYDIN HABERLERİ  | 21.06.2020 09:59 | Son Güncelleme

Havaların ısınmasıyla birlikte yol yapımına hız veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.Fen İşleri ekipleri tarafından İncirliova’nın Osmanbükü Mahallesi’nde eskiyen yolda altyapı çalışmasına başlandı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yol yapımına hız veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Fen İşleri ekipleri tarafından İncirliova’nın Osmanbükü Mahallesi’nde eskiyen yolda altyapı çalışmasına başlandı. Altyapı çalışmasının bitirilmesiyle birlikte sıcak asfalt çalışmasına başlanacak. Öte yandan Nazilli’nin Turan Mahallesi’nde de sıcak asfalt çalışmasına, Germencik’in Kurtuluş Caddesi’nde de parke kaplama çalışmalarına başlandı. Çalışmaların kısa sürede bitirilerek yolların vatandaşların kullanımına açılması planlandığı belirtildi.
Aydın’da altyapıda dönüşümü sürdürdüklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın’da altyapı ve üstyapıda yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Yollarımızı yenileyip hizmete açacağız. Hedefimiz Aydın’ın her noktasındaki yolları ve altyapıyı yenilemek" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:51
Sabah
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:41
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Aile Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aydın’da trafik kazası: Sürücünün eşi hayatını kaybetti

Aydın’da trafik kazası: Sürücünün eşi hayatını kaybetti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Güler’den gönüllü kursiyerlere teşekkür belgesi

Başkan Güler’den gönüllü kursiyerlere teşekkür belgesi

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.