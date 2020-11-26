Artan vakalar sonrasında Sakarya’da denetimler sıkılaştı

İçişleri Bakanlığının 81 ildeki valiliklere gönderdiği korona virüs tedbirleri denetimi kapsamında polis ekipleri Sakarya’da alınması gereken tedbirlere ilişkin il genelinde bilgilendirme yaparak denetim gerçekleştirdi.

Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını sonrasında normalleşme sürecine geçilmesinin ardından birçok iş yeri kapılarını tekrardan açılmıştı. Son günlerde ülke genelinde artış gösteren vaka sayılarının ardından tedbirlerin alınması ve denetim konusunda İçişleri bakanlığınca 81 ildeki valiliklere korona virüs tedbirleri denetimi genelgesi gönderildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler genelge kapsamında, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, berber, kuaför, Pazar alanlar, paket servis yapan işletmeler ve diğer kültürel aktivite yerlerinde mesafe ve hijyen tedbirlerinin yanı sıra her bir iş yeri için alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme yaparak il genelinde denetim gerçekleştirdi.

