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Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.05.2020 11:55 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yılan ölümlerinin artması vatandaşları tedirgin etmeye başladı.Havaların ısınması ile birlikte kırsal kesimlerde ortaya çıkan yılanların sayısı artmaya başladı.

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Eskişehir’de yılan ölümlerinin artması vatandaşları tedirgin etmeye başladı.
Havaların ısınması ile birlikte kırsal kesimlerde ortaya çıkan yılanların sayısı artmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda ana yola çıktığı anda araçların ezmesi ile ölen yılanın bulunduğu yerde bir yılan daha görüldü. Aynı yerde ikinci bir yılanın görünmesi ise o bölgede yaşayan vatandaşların kafasında soru işareti oluşturdu.
Yılanların zarar verip vermediği konusunda tedirgin olan bölge sakinleri ise aynı yol üzerinde bir çok yılanın araçlar sebebiyle öldüğünü dile getirdi.

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

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Aydoğdu Eczanesi
Tepebasi
Atasoy Eczanesi
Odunpazari
Batmaz Eczanesi
Tepebasi
Özabaklı Eczanesi
Odunpazari
Özden Eczanesi
Odunpazari
Tuğçe Eczanesi
Odunpazari
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