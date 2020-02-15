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Artık gençler köylerden göç etmeyecek

BİLECİK HABERLERİ  | 15.02.2020 14:32 | Son Güncelleme

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Erkan Karakaş, köylerdeki gençlerin şehirlere göç etmemesi için güzel projeler uygulanacağını anlatarak, "İlçemizin ve köylerimizin en başlıca sorunlarından biri olan genç nüfusu tutamamak.

Artık gençler köylerden göç etmeyecek

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Erkan Karakaş, köylerdeki gençlerin şehirlere göç etmemesi için güzel projeler uygulanacağını anlatarak, "İlçemizin ve köylerimizin en başlıca sorunlarından biri olan genç nüfusu tutamamak. Maalesef genç arkadaşlarımız belli bir yaştan sonra köylerinden büyük şehirlere göç etmek zorunda kalıyor" dedi.
Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Erkan Karakaş, ilçeye bağlı Günyurdu, Dereköy ve Gümüşdere köylerindeki çiftçileri ziyaret etti. Gün geçtikçe ağırlaşan ve çiftçinin sırtında yük oluşturan sıkıntıların bir an önce çözülmesi gerektiğini anlatan Karakaş, "İlçemizdeki süt üreticileri çiftçilerimiz, tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren çiftçilerimize kooperatifimizin aylık çalışmaları hakkında bilgiler verdik ve onların görüş ve önerilerini aldık. Üreticinin kalkınması için elimizden gelen desteği Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak bizler çiftçilerimize sağlıyoruz. Kooperatif olarak çiftimizin projelerini değerlendirip, uygun olanlara yasal her türlü desteği vermeye hazırız. Eğer üretici arkadaşlar da destek verirse kooperatif daha da büyüyecektir” dedi.

"Köylerdeki gençlerin şehirlere göç etmemesi için güzel projeler var"
Köylerdeki gençlerin şehirlere göç etmemesi için çalışmalarının devam ettiğini anlatan Karakaş, "İlçemizin ve köylerimizin en başlıca sorunları genç nüfusu tutamamak. Maalesef genç arkadaşlarımız belli bir yaştan sonra köylerinden büyük şehirlere göç etmek zorunda kalıyor. Kooperatif olarak gençlere yönelik projelerimizi ilgili bakanlıklara yolladık. İnşallah önümüzdeki günlerde müjdeli haber alarak genç kardeşlerimizin çiftçilik üzerine yapacakları faaliyetlerde onlara güzel haberler vereceğiz. Çiftçiliğin güvenceli bir meslek haline getirilmesi, devletimizin destekleme ve müdahale politikalarıyla üreticinin zarar etmesini önlemesi gerektiğini her zaman söylüyoruz” diye konuştu.

Artık gençler köylerden göç etmeyecek

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