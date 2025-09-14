SPOR

Artık nefesler tutuldu! 12 Dev Adam dev finalde tarih yazıp ilk şampiyonluğunun peşinde rakip Almanya... İşte Avrupa Şampiyonası finaline dair bilinmesi gerekenler!

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te tarih yazmaya bir adım uzaklıkta! Grup aşamasından yarı finale kadar namağlup ilerleyen 12 Dev Adam, finalde son dünya şampiyonu Almanya ile karşılaşacak. Alperen Şengün ve Franz Wagner’in öne çıkacağı dev mücadelede, Ergin Ataman yönetimindeki milliler ilk Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor. Peki Türkiye-Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Berker İşleyen

A Milli Takım, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek zirvede yer aldı. Son 16 turunda İsveç'i eleyen 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda mücadele etti. Grup aşamasını 5'te 5 yaparak lider tamamlayan son dünya şampiyonu Almanya, son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek final bileti aldı.

A Milli Basketbol Takımımız, Almanya ile 12. kez resmi maçta karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı.

Ay-yıldızlılar, Almanya ile son maçını EuroBasket 2015'te oynadı. Türkiye, grup aşamasında yapılan mücadeleyi 80-75 kazandı.

Final maçında gözler Alperen Şengün ve Franz Wagner'de olacak. Kariyerlerini NBA'de sürdüren iki yıldız da Avrupa Şampiyonası'nda takımlarının en skorer oyuncuları olarak öne çıkıyor. Alperen Şengün, turnuvada çıktığı 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik performans sergiledi. Wagner ise şampiyonada oynadığı 8 karşılaşmada ortalama 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asist üretti.

İŞTE DEV FİNALE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

MAÇ SAAT 21.00'DE

Arena Riga'da oynanacak final maçı, saat 21.00'de başlayacak. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Maç öncesi, sırası ve sonrasında gelişmeler burada olacak.

İLK ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDEYİZ

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi. Milli takım, Almanya'ya üstünlük kurması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek.

ALMANYA, 1 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Almanya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez kupanın sahibi oldu. Ev sahipliğini üstlendiği EuroBasket 1993'ün finalinde Almanya, Rusya'yı 71-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Almanya, 2005 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, EuroBasket 2022'de de bronz madalya kazandı.

İKİ TAKIM DA NAMAĞLUP GELDİ

Türkiye ile Almanya, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 8'de 8 yaparak finale yükseldi. A Milli Takım, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek zirvede yer aldı. Son 16 turunda İsveç'i eleyen milliler, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı. Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda mücadele etti. Grup aşamasını 5'te 5 yaparak lider tamamlayan son dünya şampiyonu Almanya, son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek final bileti aldı.

SON MAÇI BİZ KAZANDIK

Milli Basketbol Takımı, Almanya ile resmi maçlarda 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı. Ay-yıldızlı takım, Almanya ile son maçını EuroBasket 2015'te oynadı. Türkiye, grup aşamasında yapılan mücadeleyi 80-75 kazandı.

YILDIZLAR: ALPEREN vs. WAGNER

EuroBasket 2025'te oynanacak Türkiye-Almanya finalinde gözler Alperen Şengün ile Franz Wagner'in üzerinde olacak. Kariyerini Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sürdüren 2 oyuncu, EuroBasket 2025'te takımlarının en skorer oyuncuları olarak öne çıkıyor. Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, turnuvada çıktığı 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik performans sergiledi. Orlando Magic'te görev yapan Wagner ise şampiyonada oynadığı 8 karşılaşmada 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asist üretti. A Milli Takım'da Alperen Şengün'den sonra en skorer oyuncu 15,1 sayı ortalamasıyla oynayan kaptan Cedi Osman, Almanya'da ise Wagner'in ardından maç başına en çok sayı kaydeden isim Dennis Schröder (20,9 sayı) oldu.

ATAMAN, 7. AVRUPA KUPASI PEŞİNDE

A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'da milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7'nci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor. Ataman, kulüpler düzeyinde 3 THY Avrupa Ligi (2021, 2022, 2024) ile birer Avrupa Kupası (2016), FIBA Saporta Kupası (2002) ve FIBA EuroChallenge Kupası (2012) şampiyonlukları yaşadı. Deneyimli başantrenör, EuroBasket 2025 finalinde Türkiye'nin Almanya'yı mağlup etmesi durumunda Avrupa'da 7. kupasını kazanacak.

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

Türkiye ile Almanya'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki istatistikleri şöyle:

Sayı: 91,1/101,4

Ribaunt: 37/40,1

Asist: 23/21,4

Top çalma: 7,5/8,8

Blok: 3,4/4

Top kaybı: 12,5/9,4

NOT: Ortalama olarak hesaplanan istatistiklerde ilk takım Türkiye, ikinci ekip Almanya olarak yazılmıştır.

İŞTE 12 DEV ADAMIN FİNAL YOLU:

TÜRKİYE 93-73 LETONYA

TÜRKİYE 92-78 ÇEKYA

TÜRKİYE 95-54 PORTEKİZ

TÜRKİYE 84-64 ESTONYA

TÜRKİYE 95-90 SIRBİSTAN

SON 16 TURU: TÜRKİYE 85-79 İSVEÇ

ÇEYREK FİNAL: TÜRKİYE 91-77 POLONYA

YARI FİNAL: TÜRKİYE 94-68 YUNANİSTAN

