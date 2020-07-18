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Artık Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesinin bir yön tabelesi var

BİLECİK HABERLERİ  | 18.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Bilecik’te, "Hastane Var, Yerini Gösteren Bir Tane Tabela Yok" adlı haberin ardından hastaneyi gösteren yön tabelaları takıldı.Bilecik’in doğası ve göletleri ile ünlü turizm cenneti olan Pazaryeri’ne günde yüzlerce turist geliyor.

Bilecik’te, "Hastane Var, Yerini Gösteren Bir Tane Tabela Yok" adlı haberin ardından hastaneyi gösteren yön tabelaları takıldı.
Bilecik’in doğası ve göletleri ile ünlü turizm cenneti olan Pazaryeri’ne günde yüzlerce turist geliyor. İlçeye gezmeye gelen kişilerin hastane ile ilgili bir işi olunca, sora sora hastane arıyorlar. Hal böyle olunca ilçeye gelen yerli yabancı turistler bu duruma tepki gösterirken, yetkililerden biran önce hastaneyi gösteren talebelerin konulmasını istemişlerdi. Bunun ardından İHA’nın "Hastane Var, Yerini Gösteren Bir Tane Tabela Yok" adlı haberin ardından Pazaryeri Belediyesi bağlı ekipleri Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine çıkan caddelere yön tabelalarını astılar.

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