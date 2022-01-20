"Artıktan Sanata" projesindeki eserlerin satış gelirleri vakıflara bağışlanacak

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülke çapında başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nden ilham alınan İGA Artwist "Artıktan Sanata" projesindeki eserler, katılımın yüksek olduğu çevrim içi müzayedede sahiplerini buldu.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Olgaç Artam tarafından yapılan müzayedeye, sanat camiası ve hayırseverler yoğun ilgi gösterdi. Müzayedede eserlerin satışından elde edilen 1 milyon 20 bin liralık gelir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Engelsiz Eğitim Vakfına (ENEV) bağışlanacak.

Proje kapsamında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay'ın İstanbul Havalimanı'nda toplanan atık malzemelerle tasarladığı "Kartal-Boğa-Balık" eserleri, çevrim içi müzayede ile satışa sunuldu. Satışa sunulan eserlerin teklif verme süreci 16 Ocak'ta sona ererek, eserler sahiplerini buldu.

- Emine Erdoğan'ın son dokunuşunu yaptığı eserin geliri KAÇUV'a bağışlanacak

Müzayedeye yoğun ilgi gösterilirken, Prof. Atalay'ın ahşaptan yaptığı eser "Kartal", Emine Erdoğan'ın 16 Aralık 2021'de Ankara Cer Modern'de yaptığı son dokunuşu ile tamamlandı. Bu eser 500 bin liralık fiyattan alıcı bulurken elde edilen tüm gelir KAÇUV'a bağışlanacak.

Prof. Atalay’ın ahşaptan yaptığı bir diğer eser olan "Boğa"nın son dokunuşu İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu tarafından 16 Aralık'ta Ankara Cer Modern'de gerçekleştirildi. Boğa, 270 bin liraya sahibini bulurken eserden el edilen tüm gelir TESYEV'e verilecek.

Prof. Atalay'ın ahşaptan yaptığı "Balık" eserine ise en yüksek teklif 250 bin liradan verildi. Eserden elde edilen tüm gelir ENEV'e bağışlanacak.

Eserlerin satışından elde edilen toplam 1 milyon 20 bin lira, KAÇUV, TESYEV ve ENEV vakıflarına verilecek.

- "Sosyal sorumluluk, kurum kültürümüzün en önemli adımlarından"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın tasarımından üretim aşamasına kadar tüm süreçleri sıfır atık yaklaşımı ile ele aldıklarını belirtti.

Atıklardan her adımda sürdürülebilir bir iş kültürü oluşturarak, tüm faaliyetlerini bu bakış açısıyla yürütmeye özen gösterdiklerine dikkati çeken Samsunlu, "Sıfır Atık projesinden ilham alarak ilkini 2019 yılında hayata geçirdiğimiz 'Artwist Atıktan Sanata' projesinin devamı niteliğinde olan 'Artıktan Sanata' ile sürdürülebilirliğe, çevre hassasiyetine, atıkların tekrardan değerlendirilebileceğine dikkat çektiğimiz için son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

Samsunlu, projede emeği olan başta Emine Erdoğan'a, Prof. Rahmi Atalay'a ve Olgaç Artam'a teşekkür etti.

